Если не будут приняты срочные меры, выбросы в туристическом секторе также могут увеличиться - Фуад Нагиев

БАКУ /Trend/ - Число туристов во всем мире продолжает расти, а следовательно, в туристическом секторе могут увеличиться выбросы, если не будут приняты срочные меры.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев министерская встреча по совершенствованной климатической деятельности в туристическом секторе в рамках COP29.

По его словам, впервые в своей истории COP включила туристическое мероприятие в свою повестку дня.

"Сегодня мы находимся на распутье. Туристический сектор может либо продолжать работать в обычном режиме, либо осуществить переход к низкоуглеродному и возобновляемому будущему.

Мы считаем, что туризм может быть частью решения. "Декларация о расширенных климатических действиях в туризме", которая будет принята в рамках COP29, определит четкую дорожную карту для интеграции туризма в глобальные климатические стратегии", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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