COP for Hope: Страны возлагают большие надежды на результаты на COP29 - новозеландский министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - министр по вопросам изменения климата Новой Зеландии Саймон Вот.

Он сказал Trend, что есть много возможностей для большого успеха в COP29.

"До завершения COP осталось 2 дня. У многих стран есть реальный четкий консенсус относительно того, чего они хотят достичь здесь. Это связано с тем, что изменение климата, которое действительно важно, оказывает огромное влияние на многие страны мира. Страны возлагают большие надежды на результаты здесь.

Я участвую в переговорах по статье 6, которые идут в соответствии с планом, и с нетерпением жду прогресса в достижении положительных результатов в переговорах. Азербайджан проделал большую работу по организации этой COP",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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