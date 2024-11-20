Проведение COP29 в Баку является историческим шагом - генсек ЮНВТО

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Баку является историческим шагом.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили на первой министерской встрече по усовершенствованной климатической деятельности в туристическом секторе, проходящей 20 ноября в Баку в рамках COP29.

Он поздравил Азербайджан и мир с организацией этого важного мероприятия в Баку.

"Впервые в истории COP вопросы, связанные с туризмом, были включены в повестку дня, что имеет большое значение для сектора. Поэтому сегодня исторический день для индустрии туризма. Я очень рад, что это событие произошло в Азербайджане, потому что это начало большой и важной традиции. Изменение климата и экологические проблемы также влияют на туризм и создают новые вызовы в этой области", - добавил генсек ЮНВТО.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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