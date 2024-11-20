На COP29 прошел круглый стол на тему энергоэффективности в зеленом строительстве и зданиях и устойчивости к изменению климата в городах (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - На COP29 в Баку проходит круглый стол высокого уровня на тему энергоэффективности в зеленом строительстве и зданиях и устойчивости к изменению климата в городах.

Как сообщает в среду Trend, мероприятие организовано Президентством COP29, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

На мероприятии Ингер Андерсон, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заявила, что к 2030 году необходимо сократить выбросы.

Она отметила, что если понять, что климатическая траектория в настоящее время движется в неправильном направлении, то можно будет увидеть рост выбросов парниковых газов на 1,3 процента в 2023 году.

"Строительный сектор здесь очень важен, так как на его долю приходится 21 процент выбросов парниковых газов. Две трети этого числа происходит в жилом секторе, где мы живем и существуем. Вот почему на нас ложится так много работы. Необходимо задуматься о создании запасов жилья и инфраструктуры, а также о том, чтобы переоснастить их, сделав более соответствующими климатическим условиям",- добавила она.

Кроме того, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев сказал, что мы должны принять трансформирующую роль, которую строительный сектор может сыграть не только в формировании экологического строительства, но и в управлении устойчивым городским развитием и экономическим ростом.

Он отметил, что также следует признать преобразующую роль, которую строительный сектор может сыграть не только в формировании экологического строительства, но и в управлении устойчивым городским развитием и экономическим ростом.

"Как и во многих других странах мира, в Азербайджане строительная промышленность долгое время была мощным двигателем экономического развития. Это создало рабочие места, смоделировало инновации и внесло значительный вклад в улучшение качества жизни наших граждан. Однако этот рост сопряжен с серьезной ответственностью за снижение воздействия этой деятельности на окружающую среду.

Растущая актуальность изменения климата сегодня требует фундаментальных изменений в том, как мы строим и управляем нашими городами. Мы должны принять более экологичные и устойчивые методы строительства и уделять приоритетное внимание энергоэффективности зданий",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!