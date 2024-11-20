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Азербайджан сосредоточен на более эффективном использовании пахотных земель - министр

Зеленая экономика Материалы 20 ноября 2024 17:41 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ – В настоящее время Азербайджан сосредоточен на более эффективном использовании пахотных земель с применением современных методов обработки и ирригации на больших площадях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе панельной дискуссии на тему "Вклад России в глобальную продовольственную безопасность в контексте климатической повестки и устойчивого развития".

"В настоящее время Азербайджан сосредоточен на более эффективном использовании пахотных земель с применением современных методов обработки и ирригации на больших площадях, внедрении систем севооборота и использовании удобрений на основе агрохимического анализа. Эти меры направлены на предотвращение деградации почв, сохранение их плодородия и повышение урожайности для увеличения объемов сельскохозяйственного производства. Продовольственная безопасность также имеет большое значение с точки зрения международного сотрудничества", - сказал он.

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