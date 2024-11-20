Продовольственная безопасность является ключевым приоритетом - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ – Азербайджан стремится расширить свое международное участие, чтобы способствовать укреплению глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе панельной дискуссии на тему "Вклад России в глобальную продовольственную безопасность в контексте климатической повестки и устойчивого развития".

"Продовольственная безопасность является ключевым приоритетом для развития страны, а региональное сотрудничество — одним из важнейших факторов в решении этой проблемы. Азербайджан стремится расширять свое международное участие в будущем, чтобы способствовать глобальной продовольственной безопасности через инициативы, направленные на укрепление международного сотрудничества и обмен накопленным опытом. Меры, предусмотренные в рамках конференции COP29, включают усилия по интеграции сельского хозяйства и продовольственных систем в климатические действия, разработку соответствующих политик, продвижение инноваций, повышение производительности сельского хозяйства за счет климатически устойчивых методов, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение продовольственной безопасности. Эти меры поддержат рост эффективности сельскохозяйственной отрасли", - сказал он.