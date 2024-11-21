В рамках COP29 состоялся круглый стол высокого уровня на тему взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата (ФОТО)

БАКУ / Trend/ – В рамках COP29 состоялся круглый стол высокого уровня на тему "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs - Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата", сообщает в четверг Trend.

Как заявил директор WMO по гидрологии, воде и криосфере Стефан Уленбрук, lля реализации NDCs (Национально определяемых вкладов) важно обеспечить энергоресурсы для перехода к "зеленой" энергетике, которая зачастую требует значительных водных ресурсов.

"Кроме того, действия по сокращению углеродного следа и его поглощению, предусмотренные NDCs, также часто связаны с интенсивным использованием воды", - сказал он.

По его словам, были проанализированы данные за 33 года и результаты были объединены в единый ансамбль. При анализе были использованы передовые оперативные гидрологические модели.

"Глобальная карта показывает, что 2023 год оказался более засушливым по сравнению со средним показателем за предыдущие 30 лет. Например, уровень воды в Каспийском море продолжал снижаться, а в бассейне Большого Рога Африки наблюдалась серьезная засуха, вызвавшая миграцию населения и продовольственный кризис. Однако позже, из-за изменений атмосферных условий, в регионе выпало значительное количество осадков.

Наш анализ демонстрирует, как изменения глобальных осадков и атмосферной циркуляции отражаются на динамике потоков. Эти данные имеют ключевое значение для разработки адаптационных планов и стратегий в рамках NDCs.

Засушливые условия также отразились на уровне воды в водохранилищах. Глобальные данные свидетельствуют о том, что притоки в крупные водохранилища были ниже среднего уровня, что создает серьезные вызовы для управления водными ресурсами", - добавил он.

А заместитель представителя Водного центра и Повестки дня действий председательства COP29 Кямаля Гусейнли- Абышова отметила, что Азербайджан намерен создать платформу, которая будет систематически поднимать вопрос воды на каждой конференции COP.

"В Азербайджане мы глубоко убеждены, что вода находится в центре проблемы изменения климата. Нам не нужно, чтобы кто-то это доказывал — мы видим это ежедневно в разных частях мира. Водный цикл меняется, и во многом это происходит под воздействием изменения климата. Мы считаем, что вопрос воды необходимо поднимать на климатических платформах, поскольку он напрямую связан с актуальными глобальными вызовами.

В Азербайджане мы знаем о проблемах, связанных с водной безопасностью, непонаслышке. Возможно, вы слышали о тревожно быстром сокращении Каспийского моря - моря, с которым мы себя отождествляем. Когда Азербайджан получил председательство в COP, мы осознали необходимость вынести этот важный вопрос на климатическую повестку, чтобы обсудить вызовы и найти совместные решения, которые принесут пользу всем.

Именно поэтому сегодня, позже в этом зале, мы представим первую в истории декларацию о воде в рамках COP. Эта инициатива председательства COP29 называется "Вода для климатических действий". Мы также запускаем Бакинский диалог о воде для климатических действий — платформу, которая обеспечит преемственность и согласованность между конференциями COP, сохраняя фокус на воде и её взаимосвязи с потерей биоразнообразия, изменением климата, загрязнением и опустыниванием.

Мы намерены создать сильную и устойчивую платформу, которая будет поднимать вопрос воды на каждой COP", — сказала она.

Представитель группы экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО) Николас Франке сообщил, что ВМО представила на COP29 аналитическую записку по водной тематике.

"Уже более года группа экспертов ВМО работает над изучением последствий для водных ресурсов в контексте смягчения изменения климата. Эта работа осуществляется при поддержке многих правительств, включая Австралию, которая предоставила нам консультанта для содействия выполнению этой задачи. В результате на COP29 была представлена аналитическая записка, посвященная данной теме.

В документе определены ключевые вопросы, касающиеся роли водных ресурсов и услуг в области водоснабжения и санитарии в контексте смягчения последствий изменения климата. Этот материал призван помочь правительствам и международным организациям достичь поставленных климатических целей.

Мы уже многое знаем о фундаментальной связи между водой и адаптацией к изменению климата, а также о важности учета водных ресурсов в планах адаптации. Например, на предыдущей COP был принят глобальный план адаптации, включающий конкретные цели, связанные с водным дефицитом и опасностями. Однако роль воды в смягчении последствий изменения климата пока понимается значительно хуже, как и необходимость интеграции этих аспектов в в национально определяемые вклады (NDC) в рамках Парижского соглашения.

Мы надеемся, что данная аналитическая записка позволит глубже понять взаимосвязь между водными ресурсами и смягчением последствий изменения климата, а также поможет странам разрабатывать и внедрять соответствующие меры", - сказал Н.Франке.