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Выполнены все поставленные задачи, связанные с COP29 - ГПС Азеробайджана

Зеленая экономика Материалы 22 ноября 2024 09:45 (UTC +04:00)
Выполнены все поставленные задачи, связанные с COP29 - ГПС Азеробайджана

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШАМКИР /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана выполнила все поставленные задачи в связи с COP29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель начальника ГПС Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.

"Командование пограничных войск ГПС Азербайджана приняло необходимые меры в связи с подготовкой к проходящей в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие COP29.

COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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