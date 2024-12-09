На COP29 в Баку был сделан значительный шаг вперед, важно сохранить этот импульс — Президент Палау (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - На COP29 в Баку был сделан значительный шаг вперед, важно сохранить этот импульс, сказал в эксклюзивном интервью Trend Президент Палау Сурангел Самуэль Уиппс.

"Прежде всего, я поздравляю Азербайджан с блестящим проведением COP29. Этот саммит стал возможностью для всего мира объединиться. COP29 стал финансовой конференцией, поскольку она была посвящена сбору средств для реальных действий. Конечно, мы понимаем, что необходимо гораздо больше средств, чем 300 миллиардов долларов. Но важно отметить, что на привлечение первых 100 миллиардов ушло много времени. Теперь у нас, по крайней мере, есть обязательства утроить эту сумму до 300 миллиардов. Однако наша конечная цель — 1,3 триллиона долларов. Именно такой объём финансирования действительно нужен, чтобы удержать повышение температуры ниже 1,5°C и защитить острова, которые буквально уходят под воду. Мы должны объединить усилия, чтобы превратить эти цели в реальность", — подчеркнул глава Республики Палау.

Президент Уиппс подчеркнул, что впереди предстоит долгий путь, который потребует совместных усилий благотворительных организаций, развитых стран, крупного бизнеса, крупнейших эмитентов и многосторонних банков развития, чтобы "повысить наши амбиции и в конечном итоге достичь поставленной цели в 1,3 триллиона долларов".

"Мы очень благодарны, что Фонд для возмещения потерь и ущерба полностью заработал, и надеемся на скорое поступление финансовых потоков, поскольку в конечном итоге нам необходимо именно это. Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются малые островные государства, — это доступ к этим средствам. Несмотря на множество взятых обязательств, средства часто направляются в развитые страны или не доходят до малых островов. Для нас крайне важно, чтобы международное сообщество осознало нашу уязвимость и уникальные обстоятельства. Это позволит нам активно участвовать в устранении последствий, с которыми мы все сталкиваемся", — отметил Президент Палау.

Говоря о рынках углерода, Президент Уиппс отметил, что на COP29 были заложены ключевые основы для полного запуска Статьи 6 Парижского соглашения.

"Важным шагом стало соглашение всех сторон о доступе к системам реестров. Однако для нас это по-прежнему остается вызовом из-за ограниченных возможностей, и нам предстоит продолжить работу в этом направлении, чтобы улучшить ситуацию. В целом же цель COP заключается в том, чтобы объединить усилия международного сообщества для продвижения вперед и обеспечения финансирования мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним", — подчеркнул Президент Уиппс.

"Бакинский прорыв"

"Самое главное это то, что мы достигли прогресса. Я хочу поздравить председательство COP29 с успешным проведением финансовой конференции и привлечением значительных средств. Теперь нам необходимо продолжать сосредотачиваться на климатическом финансировании. 300 миллиардов долларов — это важный шаг, но мы должны признать, что нам нужно больше средств. Необходимо сохранять амбиции и работать вместе со всеми сторонами, чтобы продвигаться дальше в этих направлениях", — подчеркнул С.С.Уиппс.

Президент Палау напомнил о том, как мир объединился для борьбы с пандемией COVID-19.

"Мы закрыли границы, вложили миллиарды долларов в разработку вакцин. Это уровень обязательств, который необходим и для борьбы с изменением климата. Мы надеемся, что это только начало. Как снежный ком, инициативе нужен толчок. Мы запустили его с вершины горы — теперь необходимо, чтобы он набирал скорость, становился больше и, в конечном итоге, принес те результаты, которых мы все ожидаем", — отметил глава Республики Палау.

Привлечение стран к ответственности за климатические обязательства

"Нам необходимо задействовать все механизмы ООН, чтобы добиться максимальных результатов в наших усилиях. У нас есть процесс РКИК ООН, но он не должен ограничиваться только им — важно использовать все доступные инструменты ООН. Мы также должны рассмотреть международные правовые механизмы для привлечения стран к ответственности за выполнение своих обязательств. Страны Тихоокеанского региона объединились в рамках Комиссии малых островных государств по изменению климата и международному праву (COSIS), чтобы получить юридическое решение Международного суда по привлечению загрязнителей к ответственности. Мы должны исследовать все возможные пути, чтобы усилить ответственность и достичь тех результатов, которые необходимы всем нам", — заявил Президент Палау.

Президент подчеркнул, что климатические проблемы касаются не только малых островов.

"Находясь в Баку, я узнал, что уровень воды в Каспийском море снижается из-за изменения климата. Это не просто проблема малых островов — это общая проблема. Мы должны использовать все доступные международные механизмы, чтобы убедиться, что все мы движемся в одном направлении", — отметил Президент Уиппс.

Укрепление международного партнерства в борьбе с климатическим кризисом

"Самое главное — у нас есть обязательство в размере 300 миллиардов долларов. Теперь вопрос заключается в том, как эти средства достигнут малых островов? Как они могут быть направлены на реализацию значимых проектов, которые действительно помогут достичь наших целей? Что касается Тихого океана, прежде всего, у нас есть Стратегия для "Голубого тихоокеанского континента" на период до 2050 года. Мы надеемся, что эти средства будут направлены на реализацию стратегии, которую мы разработали. Одной из ключевых частей этой стратегии, которую мы представили на COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах, является План процветания Голубого Тихоокеанского континента. Мы убеждены, что здоровые океаны — это залог здоровой планеты.

Для того чтобы достичь этой цели, необходимо выполнить ряд важных шагов. Это включает в себя 100-процентное управление нашими океаническими ресурсами, создание выделенных охраняемых зон, которые мы обязуемся полностью защищать, чтобы гарантировать их здоровье и устойчивость. Ведь если океаны здоровы, они играют ключевую роль в регулировании климата. Это критически важно не только для нас, но и для всего мира", — отметил Президент Уиппс.

Как отметил глава Республики Палау, одновременно важно наладить устойчивое использование океанских ресурсов.

"Мы обеспечили целевое финансирование, чтобы гарантировать защиту нашего биоразнообразия, оптимизацию использования ресурсов и добавление ценности системе, что способствует устойчивому использованию этих ресурсов. Это, в свою очередь, ведет к здоровым океанам, которые критически важны для нас. Еще один важный аспект — это региональный программный подход к действиям по борьбе с изменением климата, который обеспечивает финансирование для реализации этих мероприятий. В дополнение к этому был создан Тихоокеанский фонд устойчивости, который был запущен в прошлом году. Этот фонд предоставляет средства, чтобы помочь тихоокеанским островам стать более устойчивыми перед лицом бедствий и климатических изменений, с которыми мы уже сталкиваемся.

Вопрос в том, как нам привлечь ресурсы и обязательства в размере 300 миллиардов долларов в эти планы, чтобы фактически выполнить работу, необходимую для обеспечения устойчивого использования наших ресурсов, одновременно гарантируя, что океаны будут здоровыми, что, в свою очередь, приведет к здоровой планете и поможет бороться с изменением климата", — добавил Сурангел Самуэль Уипп.

В завершение Президент Уиппс выразил благодарность народу и Президенту Азербайджана за успешную организацию COP29.

"Мы с нетерпением ждем COP30. Давайте сохраним этот импульс", — заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn