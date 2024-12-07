БАКУ/Trend/ - Узбекистан предлагает создать международный центр по климатическому праву и оценке ущерба.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал посол Узбекистана в Великобритании Равшан Усманов, выступая на конференции "Энергетическая безопасность Каспийского региона и итоги COP29" в Лондоне.

Он отметил серьезность климатических изменений и их последствий: "Сегодня изменения климата стали главным глобальным вызовом, усиливающим геополитическую напряженность. Мы ощущаем эти последствия в Центральной Азии, где климатические вызовы становятся новыми препятствиями на пути улучшения качества жизни наших народов".

Говоря о действиях Узбекистана в области "зеленого" энергетического перехода, Усманов подчеркнул: "Узбекистан предлагает создать международный центр по климатическому праву и оценке ущерба".

"Мы активно продвигаем проекты в области солнечной энергии. За последние пять лет было подписано 38 соглашений с международными компаниями на строительство мощностей в 21 000 мегаватт. Мы планируем увеличить долю "зеленой" энергии до 40 процентов, а мировое производство критически важных минералов должно вырасти в шесть раз к 2040 году", — добавил он.

Комментируя председательство Азербайджана на COP29, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов отметил: "Самое главное, несмотря на все отвлекающие факторы и геополитические вызовы, участники конференции и председательство Азербайджана сумели сосредоточиться на главной проблеме — изменении климата".

Сулейманов подчеркнул, что климатическая конференция была воспринята как "региональная инициатива, Каспийская COP". Он также отметил достижения COP29, включая соглашение о климатическом финансировании на 300 миллиардов долларов: "За последние 15 лет велись дискуссии, но результата не было. Теперь он достигнут, и это произошло в Баку, что крайне важно".

"Впервые наблюдается институциональное движение, направленное на "зеленый" переход в регионе. Это инициатива самого региона, а не внешняя помощь", — добавил он.

Сулейманов также отметил роль Азербайджана и Каспийского региона в укреплении энергетической безопасности Европы: "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия — Транскаспий является принципиальным изменением правил игры в регионе".

Посол Турции в Великобритании Осман Корай Эрташ подчеркнул важность достижения "зеленого" перехода, не подрывая экономику и энергетическую безопасность: "Ситуация весьма сложная. Нам необходимы глобальная мотивация и лидерство, а также усиленная работа над аспектами финансирования".

Эрташ добавил, что Турция стремится расширить использование возобновляемых источников энергии и достичь энергетической безопасности, опираясь на сотрудничество с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

"Мы продолжаем уделять внимание энергетической безопасности и поддерживать наших соседей в Юго-Восточной Европе. У нас заключены соглашения с Болгарией, Венгрией, Румынией, Сербией", — подчеркнул он.

Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов отметил: "COP29 предоставила странам региона платформу для демонстрации нашей приверженности устойчивой энергетике, несмотря на уникальные вызовы, стоящие перед нами. Мы активно работаем над приведением наших национальных возможностей в соответствие с общей повесткой".

Говоря о растущем внимании Казахстана к энергетической безопасности, он добавил: "Важно диверсифицировать энергетический микс в нашей стране. Наша цель — развивать помимо солнечной и ветровой энергии такие низкоуглеродные источники энергии, как водород, ядерная энергия и природный газ".

"Энергетическая безопасность становится все более регионализированной. Один из ключевых результатов для нас — осознание региона как сильного и устойчивого энергетического сообщества. Мы можем поддерживать друг друга через сотрудничество", — заключил Ильясов.

X: @Lyaman_Zeyn