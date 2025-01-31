Цель ООН - обеспечить "зеленое" и устойчивое будущее для всех жителей Азербайджана - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - Цель ООН - обеспечить "зеленое" и устойчивое будущее для всех жителей Азербайджана

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказала постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в кулуарах мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"Мы с нетерпением ждем возможности определить, как лучше всего поддержать национальные усилия по достижению целей устойчивого развития - всех 18, включая 17 глобальных и национальную цель, связанную с разминированием. Наша цель - не оставить никого позади и обеспечить "зеленое" и устойчивое будущее для всех жителей Азербайджана", - сказала она.

По ее словам, в ходе сегодняшней встречи будут определены ключевые приоритетные направления.

"Мы продолжим работу в том же русле. В рамках текущего соглашения о сотрудничестве у нас есть четыре стратегических приоритета: инклюзивный экономический рост, укрепление институтов, борьба с изменением климата и расширение прав и возможностей женщин и девочек. Мы будем следовать тем же направлениям", - отметила В.Андреева.