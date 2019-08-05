Azercell провёл пресс-конференцию, посвященную проекту "Цифровой Мир в регионах" (ФОТО)

5 августа лидер телекоммуникационного рынка Азербайджана ООО “Azercell Telekom” провёл пресс-конференцию, посвящённую проекту компании “Цифровой Мир в регионах”. Проект, который был встречен с большим интересом, начался с визита в Нахичевань и уже состоялся в Шаруре, Ордубаде, Губе, Хачмазе и Гусаре. Отметим, что в рамках этого проекта компания Azercell, целью которой является обеспечение более доступного пользования инновациями цифрового мира, планирует посетить около 30-ти городов и районов нашей страны.

Выступивший на пресс-конференции президент ООО “Azercell Telekom” Вахид Мурсалиев отметил, что этот проект невозможно было бы реализовать без интернета и непрерывной связи . “Поэтому мы усилили и расширили сеть 4G по всей стране, чтобы обеспечить равные технологические возможности и сделать высокоскоростной интернет доступным для жителей всех регионов республики. Отмечу, что только за последние полгода мы вложили в развитие телекоммуникационной отрасли в стране более 63 миллионов манатов. За этот период было установлено 1007 новых станций LTE в 57-ми регионах страны, включая Баку и Абшерон. При этом общее количество станций нашей компании превысило 7000", - подчеркнул В. Мурсалиев.

“В рамках проекта демонстрируются технологические инновации, облегчающие образ жизни людей и доступность услуг, которая достигается путём применения технических возможностей мобильных устройств", - отметил в своём выступлении руководитель Бизнес-структуры Потребительского Сегмента ООО ”Azercell Telekom", Красимир Генов.

Нигяр Шихлинская, руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций ООО “Azercell Telekom", в своем выступлении рассказала о социальной стороне проекта. Так, "Мобильная Глазная Клиника” и “Мобильная Стоматологическая Клиника” Azercell, которые на протяжении своей деятельности оказали помощь десяткам тысяч людей, совместно с врачами Общественного Объединения ''Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi", организовали бесплатное медицинское обследование и лечение в школах-интернатах и детских домах, присоединившись к поездкам в регионы в рамках проекта “Цифровой Мир в регионах”. Кроме того, компанией Azercell детям также были розданы школьные сумки, школьные принадлежности и другие подарки. Также, Нигяр Шихлинская рассказала о последних достижениях компании в расширении сети 4G. Она отметила, что за последние полгода Azercell достиг 86,2% роста в охвате населения, и 61,4% роста в географии покрытия в 57 городах и регионах Азербайджана. Н. Шихлинская также отметила, что ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE - до 16%.

Пресс-конференция завершилась осмотром мобильных клиник компании Azercell.

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