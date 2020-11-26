Крупнейшую телекоммуникационную компанию Австралии обвинили в обмане потребителей

Крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии Telstra обманула потребителей - аборигенов, навязав им слишком дорогие услуги мобильной связи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в четверг в австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

"ACCC инициировала судебное разбирательство в отношении Telstra за недобросовестное поведение при продаже услуг мобильной связи потребителям - аборигенам. Компания признала, что нарушила австралийское законодательство о защите прав потребителей <…> при продаже постоплатных мобильных тарифов 108 потребителям, не понимавшим [условий договора] и не осознававшим финансовых последствий этой сделки, в период с января 2016 года по август 2018 года", - указано в заявлении регулятора. Также сообщается, что общая сумма штрафов, затребованных АССС за эти правонарушения, составит 50 млн австралийских долларов ($36,7 млн).

В комиссии отметили, что указанные в судебном иске услуги мобильной связи были реализованы через торговые точки телекоммуникационной компании, расположенные в штатах Южная Австралия и Западная Австралия, а также в Северной территории. Потребители, в числе которых были в основном представители коренных народов континента, плохо говорили на английском и не могли прочесть и осознать условия договора, чем и воспользовались сотрудники Telstra, навязав им слишком дорогие тарифы и убедив в том, что услуги в рамках договора будут "почти бесплатными". "Многие потребители были безработными и полагались на государственные пособия или пенсии, как на основной источник дохода. Некоторые проживали в отдаленных районах, где Telstra была единственным оператором, способным обеспечить мобильную связь", - уточнили в АССС.

Также сотрудникам комиссии удалось выяснить, что совет директоров и руководители высшего звена Telstra не знали о происходившем, а сама компания не имела эффективных механизмов для контроля своих сотрудников, в результате чего неправомерное поведение и обман потребителей продолжался достаточно долгое время, а общий долг потребителей вырос до почти 800 тыс. австралийских долларов ($588 тыс.) и частично был передан коллекторам.

Если суд согласится с доводами регулятора, штраф Telstra станет второй по величине выплатой, из когда-либо назначенных в соответствии с австралийским законодательством о защите прав потребителей.