В Туркменистане продолжается цифровизация различных секторов экономики
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Первый грузовой состав с товарами из Турции транзитом через Азербайджан прибыл в китайский город Хоргос
Надеюсь, что когда закончится пандемия, мы приедем в Азербайджан и сыграем в Шуше - директор инструментального ансамбля «Sevgi» (ФОТО)
Подразделения МЧС Азербайджана приступили к работе на освобожденных от оккупации территориях – министр
Председатели Торговой палаты Кербелы и Кербелинского филиала Объединения бизнесменов Ирака поздравили Президента Ильхама Алиева
Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр
Названы детали второго пакета мер поддержки, принятых в Казахстане в условиях экономического кризиса
"Родина принадлежит нам, мы должны сражаться!" - последние слова шехида Сабира Исмаилова перед уходом на фронт
В Азербайджане еще 42 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)