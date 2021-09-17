Microsoft предложил отказаться от паролей на Windows-компьютерах
Компания Microsoft создала новый способ защиты данных на ПК с установленной операционной системой Windows. Компания на своей официальном сайте анонсировала функции разблокировки без пароля, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Чтобы не вводить пароль предлагается установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator.
Пользователю нужно будет перейти в свою учетную запись Microsoft, войти в систему и выбрать дополнительные параметры безопасности. Нужно будет активировать опцию «Учетная запись без пароля».
После этого ПК автоматически разблокируется, но только если рядом будет находиться мобильное устройство владельца.
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