В работе «Википедии» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Соответствующая информация появилась на портале Downdetector, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Сообщения о неполадках начали появляться с 20:06 (GMT+4). Большинство пользователей (98 процентов) пожаловались на проблемы с самим веб-сайтом, остальные (2 процента) заявили, что не смогли авторизоваться.

4 сентября произошел сбой в работе социальной сети Facebook: он был назван самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы также затронули такие крупные сервисы, как Instagram и WhatsApp. Восстановить к ним доступ удалось только через шесть часов.