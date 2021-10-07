В работе «Википедии» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Соответствующая информация появилась на портале Downdetector, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Сообщения о неполадках начали появляться с 20:06 (GMT+4). Большинство пользователей (98 процентов) пожаловались на проблемы с самим веб-сайтом, остальные (2 процента) заявили, что не смогли авторизоваться.
4 сентября произошел сбой в работе социальной сети Facebook: он был назван самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы также затронули такие крупные сервисы, как Instagram и WhatsApp. Восстановить к ним доступ удалось только через шесть часов.
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