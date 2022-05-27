Apple отказалась увеличивать производство iPhone

Apple отказалась от идеи увеличить производство новых смартфонов из-за ряда проблем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Bloomberg.

Несколько источников агентства рассказали, что компания сохранит объемы производства iPhone на уровне 2021 года. Так, американская корпорация планирует выпустить не более 220 миллионов смартфонов нового поколения до конца года. Это консервативный прогноз — ранее в Apple планировали произвести не менее 240 миллионов штук устройств.

Специалисты Bloomberg назвали основной причиной спада самую сильную за последние десятилетия инфляцию, проблемы в цепочке поставок, нестабильную ситуацию в Украине. По прогнозу компании Strategy Analytics, общие поставки смартфонов в 2022 году сократятся на два процента.

По словам журналистов, глобальный рынок смартфонов снижается, проблемы наблюдаются не только у Apple. Мировые поставки устройств снизились на 11 процентов, что стало худшим показателем с начала пандемии COVID-19 два года назад. «Геополитические проблемы, нехватка компонентов, инфляция, волатильность обменного курса и карантин будут продолжать сказываться на рынке смартфонов в первой половине 2022 года, прежде чем ситуация улучшится во второй половине», — отметила старший директор Strategy Analytics Линда Суи.