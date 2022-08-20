Азербайджан и Россия ведут переговоры об использовании платежной системы "Мир"

БАКУ /Trend/ - Россия ведет переговоры с Азербайджаном об использовании своей платежной системы "Мир".

Как передает Trend в субботу со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин.

"Россия ведет переговоры об использовании своей платежной карты "Мир" с несколькими странами, в том числе с Азербайджаном, Китаем, Индией, Бахрейном, Египтом, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом. Ведем активную работу в этом направлении", — сказал Панкин, слова которого приводятся в сообщении.