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Стоимость iPhone 15 окажется заметно выше

ИКТ Материалы 24 ноября 2022 00:33 (UTC +04:00)
Стоимость iPhone 15 окажется заметно выше

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Стоимость смартфонов Apple в 2023 году повысится из-за подорожания производства более технологичных чипов на заводах TSMC. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал Gizmochina.

Отмечается, что TSMC планирует взимать с клиентов около $20 тыс. за 3-нм кремниевые пластины. При производстве 5-нм чипов стоимость пластины составляла всего $16 тыс. Как отмечает источник, из-за этого рост стоимости конечного продукта становится неизбежен.

Так, смартфоны линейки iPhone 15, релиз которых ожидается в 2023 году, могут заметно подорожать — TSMC и Apple будут вынуждены перенести увеличившиеся затраты на потребителей. Как сильно изменится стоимость смартфонов, неизвестно.

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