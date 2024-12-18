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Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)

ИКТ Материалы 18 декабря 2024 15:07 (UTC +04:00)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Фото: Nar Mobile

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В рамках «Недели медиаграмотности», где «Nar» выступил в качестве партнера, была организована конференция «Медиаграмотность». Основной целью конференции стало подчеркивание важности медиаграмотности, обмен международным опытом, а также повышение знаний и навыков у уязвимых социальных групп, особенно молодежи, в данной сфере.

На конференции местные и международные медиаэксперты, представители частных компаний и государственных учреждений, ученые и члены гражданского общества обсудили многогранные аспекты медиаграмотности на панельных дискуссиях. Среди ключевых тем были защита от дезинформации и манипуляций, применение технологий проверки фактов и ответственное поведение в цифровой среде.

Помимо предоставления доступных мобильных услуг, «Nar» демонстрирует примерную поддержку медиаграмотности и продвижения ответственного использования информации в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Эта инициатива оператора способствует развитию эффективного взаимодействия общества с источниками информации.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar» (PHOTO)
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