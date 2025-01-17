Назначен заместитель гендиректора ПО "Телерадио" Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Теймур Аскерзаде назначен заместителем генерального директора Производственного объединения "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" (ПО "Телерадио").

Как сообщает в пятницу Trend, в то же время на него возложено исполнение обязанностей генерального директора ведомства.

Теймур Аскерзаде получил степень бакалавра и магистра в Азербайджанском Государственном экономическом университете по специальности "Коммерция и международные экономические отношения".

Он имеет более 15 лет успешного опыта работы в сфере телекоммуникаций.

Аскерзаде начал свою карьеру в Институте информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана как IT-специалист и занимал руководящие должности в различных компаниях и организациях.

В 2019-2023 годах руководил стратегическими проектами в ООО Azerconnect.

До этого назначения Т.Аскерзаде занимал должности исполнительного директора и советника генерального директора по проектам в компании FMG.

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