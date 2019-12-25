АО «Алматинские электрические станции» в Казахстане закупит батареи

25 декабря 2019 10:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит электроматериалы
Тендеры 24 декабря 17:45
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" продлевает тендер по энергетическому страхованию месторождений
Тендеры 24 декабря 17:14
Казахстано-германское СП закупит насосы
Тендеры 24 декабря 14:02
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на поставку источников питания
Тендеры 24 декабря 09:26
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку КИПиА
Тендеры 23 декабря 18:06
Газовый концерн Туркменистана выбирает подрядчиков для проверки оборудования
Тендеры 23 декабря 18:00
Лента новостей
Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
Политика 10:55
Китай намерен импортировать сельхозпродукцию Узбекистана
Бизнес 10:54
В Грузии начались лесные пожары
Грузия 10:54
В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Общество 10:51
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО)
Общество 10:49
ЛУКОЙЛ заинтересован в двух проектах в Азербайджане
Энергетика 10:45
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля
Политика 10:38
Повышен тариф на транспортировку газа в Грузии
Энергетика 10:33
В Азербайджане будет продолжено строительство жилья для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Строительство 10:33