Стала известна сумма, выделенная на реконструкционные работы системы канализации и ливневых вод в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - В городе Сумгайыт начинаются работы по реконструкции системы канализации и ливневых вод.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.

Так, в городе будут проведены работы по реконструкции системы канализации и ливневых вод вдоль трассы канала "Аджы дере".

Согласно информации, Дирекция строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана уже начала подготовку в связи с этим.

Организация доверила выполнение указанных работ ООО El EPCM и заключила с ним контракт стоимостью 41.505.291,51 AZN (41 миллион 505 тысяч 291 манат 51 гяпик).

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