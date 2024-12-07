ANAMA закупает комплекты бронированной защитной одежды у норвежской компании

БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) закупает специальные комплекты одежды.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Отмечается, что вышеупомянутые комплекты одежды будут иметь индивидуальный тип бронезащиты.

Согласно информации, ANAMA уже начало подготовительные работы в связи с этим.

Специальные комплекты одежды Агентству поставит норвежская компания Rofi as. За что компании будет выплачено 278.520.25 AZN (278 тысяч 520 манатов 25 гяпиков).