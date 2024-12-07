Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Тендеры

ANAMA закупает комплекты бронированной защитной одежды у норвежской компании

Тендеры Материалы 7 декабря 2024 10:35 (UTC +04:00)
ANAMA закупает комплекты бронированной защитной одежды у норвежской компании
Фото: Азербайджанское агентство по тралению / Facebook

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) закупает специальные комплекты одежды.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Отмечается, что вышеупомянутые комплекты одежды будут иметь индивидуальный тип бронезащиты.

Согласно информации, ANAMA уже начало подготовительные работы в связи с этим.

Специальные комплекты одежды Агентству поставит норвежская компания Rofi as. За что компании будет выплачено 278.520.25 AZN (278 тысяч 520 манатов 25 гяпиков).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости