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Административное здание Госмиграционной службы в Ханкенди будет отремонтировано

Тендеры Материалы 9 декабря 2024 18:01 (UTC +04:00)
Административное здание Госмиграционной службы в Ханкенди будет отремонтировано
Фото: Государственная Миграционная Служба Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На проведение капитального ремонта двухэтажного административного здания Государственной миграционной службе Азербайджана в городе Ханкенди выделено 275 тысяч 226 манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим Государственная миграционная служба уже начала подготовительные работы.

Ведомство поручило выполнение указанных работ ООО "AQROMAN" и заключило с ним договор.

Отметим, что ООО "AQROMAN" было зарегистрировано в 2020 году. Законным представителем компании является Рафиев Мюзадиль Ильгар оглу.

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