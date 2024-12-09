Административное здание Госмиграционной службы в Ханкенди будет отремонтировано

БАКУ /Trend/ - На проведение капитального ремонта двухэтажного административного здания Государственной миграционной службе Азербайджана в городе Ханкенди выделено 275 тысяч 226 манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим Государственная миграционная служба уже начала подготовительные работы.

Ведомство поручило выполнение указанных работ ООО "AQROMAN" и заключило с ним договор.

Отметим, что ООО "AQROMAN" было зарегистрировано в 2020 году. Законным представителем компании является Рафиев Мюзадиль Ильгар оглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!