Госагентство Азербайджана произведет закупки в рамках программ самозанятости

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках проводимых программ самозанятости закупит сельскохозяйственный скот, пчелиные семьи, необходимые товары и материалы.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Согласно информации, в связи с этим агентство уже начало подготовку.
По прогнозам агентства, закупки в рамках программ самозанятости составят 69 млн 552 тыс. 210 манатов.
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