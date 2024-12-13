Госагентство Азербайджана произведет закупки в рамках программ самозанятости

Фото: Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках проводимых программ самозанятости закупит сельскохозяйственный скот, пчелиные семьи, необходимые товары и материалы.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим агентство уже начало подготовку.

По прогнозам агентства, закупки в рамках программ самозанятости составят 69 млн 552 тыс. 210 манатов.

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