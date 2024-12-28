Управление, принадлежащее госслужбе арендует нежилое помещение в Баку за 1,4 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Главное управление локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана арендует нежилое помещение за 1,4 миллиона манатов.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Никакая информация, касающаяся нежилого помещения, не упоминается.

Известно лишь, что Управление заключило договор аренды нежилого помещения с ЗАО "Faktor Qrup-S-1" стоимостью 1,4 миллиона манатов.

Отметим, что ЗАО "Faktor Qrup-S-1" было зарегистрировано в 2020 году. Законным представителем ЗАО с уставным капиталом 2 миллиона 574,66 тысяч манатов является Гулиев Эльвин Айдын оглу.

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