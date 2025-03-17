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Будут составлены карты особо охраняемых природных территорий на освобожденных от оккупации землях Азербайджана

Тендеры Материалы 17 марта 2025 10:47 (UTC +04:00)
Будут составлены карты особо охраняемых природных территорий на освобожденных от оккупации землях Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Будут составлены карты особо охраняемых природных территорий, имеющихся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, также будут подготовлены карты санитарно-защитной зоны на указанных территориях.

Так, Служба охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики уже подвела итоги соответствующей работы.

Ведомство поручило выполнение указанных работ юридическому лицу публичного права Государственному агентству геодезии и картографии при министерстве экологии и природных ресурсов и заключило с ним контракт.

Согласно договору, Агентству выплачено 38,6 тысячи манатов.

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