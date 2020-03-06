В Баку появятся такси-электромобили

БАКУ /Trend/ - Лондонская компания EV сегодня объявила о поставке 100 новых электрических такси (TX Tupelo Red) с нулевым объемом выхлопных газов для Baku Taxi Service LLC,таксомоторной компании в Азербайджане с государственной поддержкой.

Как сообщает в пятницу Trend cо ссылкой на зарубежные СМИ, данные модели такси будет использоваться в качестве транспорта класса люкс для обслуживания многочисленных мероприятий и выставок, проводимых в Баку, а также VIP-отелей и трансферов из аэропорта.

Пассажиры электрических TX Tupelo Red по достоинству оценят бесшумность хода, комфорт и роскошь салона, способного вместить шесть человек, вкупе с панорамной крышей, бортовым wi-fi и возможностью подзарядки мобильных телефонов и ноутбуков.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)