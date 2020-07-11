Хайнань и крупный порт на северо-востоке Китая создали международный контейнерный маршрут

Международный логистический центр Янпу в западной части провинции Хайнань начал официально принимать большие объемы грузов по новому трансграничному маршруту из крупного портового города Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Недавно на остров прибыла первая партия из более 500 контейнеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, часть товаров, успешно доставленных в пункт назначения, была ввезена из-за границы. Предполагается, что новое торговое направление станет ключевым связующим звеном при транспортировке широкого перечня продукции из Северо-Восточного Китая в страны Юго-Восточной Азии, а также в обратном направлении.

"Это как внутренний, так и внешнеторговый маршрут: для перевозок используются одни и те же морские контейнеровозы, - рассказал заместитель главы операционного отдела портовой логистической компании Yangpu Xiaochantan Ван Динъюй. - Благодаря ему повышается эффективность перевозок, что можно считать дополнительным вкладом в формирование Хайнаньского порта свободной торговли".

В этой масштабной логистической программе принимают участие предприятия из разных регионов КНР. Как полагает заместитель генерального директора шанхайской транспортной компании Panasia Shipping Хуан Фэйу, подобная программа с участием Хайнаня позволяет существенно упростить международные перевозки грузов не только в регионе, но и в глобальных масштабах.

Янпу играет ключевое значение в развитии транспортной сети Китая. В 2019 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 26 млрд юаней ($3,7 млрд). В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году данный порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.