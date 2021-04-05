Американская Delta Airlines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала
Американская авиакомпания Delta Airlines была вынуждена отменить в воскресенье порядка 100 рейсов из-за нехватки сотрудников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.
В последние несколько дней число пассажиров, воспользовавшихся услугами авиаперевозчика, превысило 1 млн и вышло на значения до начала пандемии коронавируса. На этом фоне компания столкнулась с рядом проблем, который помешал ей отреагировать на увеличившуюся нагрузку.
Во время пандемии из-за резкого сокращения объема авиаперевозок руководство компании было вынуждено попросить 3 из 20 тыс. бортпроводников уйти в неоплачиваемый отпуск.
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