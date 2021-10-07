Российская авиакомпания планирует в 2022 году запустить рейсы в Баку

Транспорт 7 октября 2021 17:37 (UTC+04:00)
Российская авиакомпания планирует в 2022 году запустить рейсы в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Red Wings Airlines планирует в 2022 году запустить рейсы из Екатеринбурга в Баку.

Об этом сказал генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, перевозчик планирует осуществлять полеты по 30 международным и региональным направлениям.

Отметим, что Федеральное агентство воздушного транспорта России в сентябре 2021 года расширило Red Wings Airlines допуски к выполнению пассажироперевозок из Саратова, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, Уфы, Омска, Волгограда и Махачкалы в Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) с частотой один раз в неделю.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Oracle проиграл суд против правительства Израиля по проекту Nimbus
Oracle проиграл суд против правительства Израиля по проекту Nimbus
Microsoft Israel намерена открыть пять новых кампусов и нанять 2500 сотрудников
Microsoft Israel намерена открыть пять новых кампусов и нанять 2500 сотрудников
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Чем занималась в Азербайджане религиозная агентура Ирана на протяжении 30 лет - детали истинной деятельности Оджага Неджата Политика 18:14
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер на закупку сетевого оборудования Тендеры 18:13
Азербайджанские медийные личности отмечены дипломами Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (ВИДЕО, ФОТО) Социум 18:13
В Азербайджане планируется внедрение новой системы электронного рецепта в связи с COVID-19 Общество 18:10
Россия исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности на Южном Кавказе - Захарова Политика 18:03
SOCAR назвала себестоимость добычи нефти и газа в Азербайджане Энергетика 17:58
Минздрав Азербайджана о лицах, получивших третью дозу вакцины от COVID-19 Общество 17:52
Грузия создала стабильную экономику для аутсорсинга - Ryan Strategic Advisory Грузия 17:47
Asia Trans Gas Узбекистана открывает тендер на реконструкцию системы катодной защиты Тендеры 17:41
Российская авиакомпания планирует в 2022 году запустить рейсы в Баку Транспорт 17:37
За девять месяцев второй дозой вакцинировались 53,2 процента населения Азербайджана - замминистра здравоохранения Общество 17:32
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:28
Международные резервы России в сентябре снизились на $4,05 млрд Россия 17:26
Число заявок на пособие по безработице в США упало лучше прогноза США 17:24
USAID поддерживает развитие Ашхабадской фондовой биржи Туркменистан 17:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Бакинского зоологического парка после реконструкции Политика 17:20
Финляндия продлила ограничения на границе до 24 октября Европа 17:18
"Свет далекой звезды": концерт-посвящение Муслиму Магомаеву в Беларуси Культура 17:09
Оркестр военного училища принял участие в международном фестивале в Турции (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:01
Определен рейтинг телепередач «CBC TV Azerbaijan» на Youtube канале Общество 16:58
Азербайджанский врач рассказал об опасности тяжелого течения COVID-19 после введения второй дозы вакцины Общество 16:56
В Казахстане состоялась сессия, посвященная Низами Гянджави (ФОТО) Казахстан 16:52
В Азербайджане продолжаются мониторинги на выявление болезней крупного и мелкого рогатого скота Общество 16:38
В Азербайджане названо число трудоустроенных членов семей шехидов и участников Отечественной войны Общество 16:26
В Сырдарьинской области Узбекистане будет создано 11 рыбоводческих кластеров Бизнес 16:07
Азербайджан, Грузия и Турция подписали протокол по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс Грузия 16:02
Яркие и интересные презентации на Бакинской международной книжной выставке (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:00
На северо-востоке Азербайджана произошло землетрясение Происшествия 15:51
В Азербайджане открывается сезон охоты Общество 15:49
Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна Европа 15:47
Глава ЕК рассказала, в чем заключается решение энергетического кризиса в Европе Европа 15:29
Издана миниатюрная книга о 75-летней истории Бакинского цирка Культура 15:21
В Азербайджане расширен перечень медучреждений, где будут оказываться услуги по ОМС Общество 15:21
Песков сообщил, что встреча лидеров РФ и Ирана может состояться до конца года Экономика 15:17
ПАО "КАМАЗ" огласило планы поставок грузовиков в Азербайджан Транспорт 15:15
BMW за девять месяцев увеличил продажи на 18% Европа 15:03
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви Общество 15:02
Россия за три месяца сельхозгода снизила экспорт зерна на 23% Россия 14:59
Грузия назвала данные по реэкспорту автомобилей Грузия 14:57
Oracle проиграл суд против правительства Израиля по проекту Nimbus Израиль 14:54
Азербайджан, Грузия и Турция обсудили дальнейшее сотрудничество по Баку-Тбилиси-Карс Транспорт 14:52
АБР выделил Узбекистану кредит в $100 млн Бизнес 14:37
Азербайджанский врач-инфекционист о целесообразности вакцинации подростков препаратом Pfizer Общество 14:29
В Посольстве Узбекистана в Баку сформирован избирательный участок Политика 14:14
Импортированный в Азербайджан из России семенной картофель оказался непригодным к посеву Экономика 14:04
В Азербайджане создается Агентство государственных резервов – Указ Политика 13:58
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских миротворцев, проходивших службу в Афганистане Политика 13:57
Сербия произвела 1,5 млн доз вакцин "Спутник V" Европа 13:56
В регионе Туркменистана растет объем производства молока Туркменистан 13:44
Назван самый популярный браузер у пользователей в Азербайджане ИКТ 13:42
Количество вакцинированных в Узбекистане на 7 октября Узбекистан 13:38
Шедевры стоят баснословных денег… Репродукции картин известных русских художников в Баку (ФОТО) Культура 13:16
В Азербайджане активность пользователей Facebook снизилась на более чем 15% ИКТ 13:14
ПАО "КАМАЗ" обнародовало объемы поставок автотехники в Азербайджан за последние 20 лет Транспорт 13:11
Туркменская компания впервые механизирует посев чеснока Туркменистан 13:07
На фоне достижений в политической и социально-экономической сферах в сознании азербайджанской молодежи происходят важные изменения - министр молодежи и спорта Общество 13:03
Президент Узбекистана отправится с государственным визитом в Россию в ноябре Бизнес 13:02
В России за сутки выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом Россия 12:52
ЛУКОЙЛ Узбекистан закупает фильтры путем тендера Тендеры 12:51
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла Общество 12:47
Международный центр Низами Гянджеви и ВОЗ создают рабочую группу по COVID-19 (ФОТО) Общество 12:42
Рестораны, спортзалы и театры Лос-Анджелеса с ноября будут открыты лишь для привитых США 12:36
«Fayda» от АВВ mobile! Экономика 12:31
МВД Азербайджана выявило факты незаконного хранения оружия (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 12:30
Турция уверенно движется по пути развития атомной энергетики Турция 12:27
ПАО «КАМАЗ» планирует расширить и модернизировать сеть сервисных центров в Азербайджане Транспорт 12:20
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину Политика 12:19
Dream team Яны Никитиной из фильма "Fəryad-2": Я очень рада вашему появлению в моей жизни! (ФОТО) Культура 12:13
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 7 октября Узбекистан 12:02
Михаил Гусман о премьер-министре Японии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Другие страны 11:52
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м Европа 11:47
Казахстанская нефтедобывающая компания привлечет услуги по промывке скважин Тендеры 11:44
Третья доза вакцины многократно снижает вероятность развития осложнений у лиц старше 60 лет – Ягут Гараева Общество 11:41
Туркменистан начнет экспорт полипропиленовых нитей в Турцию Туркменистан 11:40
Узбекнефтегаз завершил капитальный ремонт новой скважины; получил поток газа Энергетика 11:39
SOCAR Turkey вошла в состав Ассоциации нефтяной промышленности Турции Энергетика 11:21
Госконцерн Туркменистана закупит электротехническую продукцию Тендеры 11:15
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Грузия 11:12
Туркменский госконцерн привлечет услуги по построению 3D-геологических моделей месторождения Тендеры 11:07
МИД Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с жертвами землетрясения Политика 11:04
Современными протезами верхних конечностей обеспечены 6 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда (ФОТО) Общество 11:00
В Узбекистане импортеров природного газа освободили от уплаты таможенных пошлин Энергетика 10:51
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 10:46
Россия и Туркменистан заинтересованы в сотрудничестве между фондовыми биржами Туркменистан 10:43
Стоимость азербайджанской нефти превышает $83 за баррель Энергетика 10:37
Иран увеличил импорт риса Бизнес 10:28
Названа причина непривычно холодной для начала октября погоды в Азербайджане Общество 10:24
Официальный Баку не исключает возможности новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении Политика 10:17
Названа доля устройств на платформе Android на рынке ОС Азербайджана ИКТ 10:12
Джаз-мугам прозвучит в Москве Культура 09:53
Microsoft Israel намерена открыть пять новых кампусов и нанять 2500 сотрудников Израиль 09:44
Газпромбанк, ВЭБ.РФ выделят кредиты для увеличения добычи природного газа в Узбекистане Энергетика 09:37
Стоимость нефти снижается вслед за ценами на газ Энергетика 09:23
Германия увеличила импорт автомобилей из Турции почти на треть Турция 09:21
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 09:19
Не менее девяти человек погибли при ДТП на севере Индии Другие страны 09:02
Европе этой зимой грозит серьезный энергетический кризис - Saxo Bank Энергетика 08:37
Техас приостановил действие закона о запрете абортов США 08:21
2 063 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:53
Открылся первый центр продажи и обмена ЗАО "AzerGold" (ФОТО) Экономика 07:32
Все новости