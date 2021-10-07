Российская авиакомпания планирует в 2022 году запустить рейсы в Баку
БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Red Wings Airlines планирует в 2022 году запустить рейсы из Екатеринбурга в Баку.
Об этом сказал генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, перевозчик планирует осуществлять полеты по 30 международным и региональным направлениям.
Отметим, что Федеральное агентство воздушного транспорта России в сентябре 2021 года расширило Red Wings Airlines допуски к выполнению пассажироперевозок из Саратова, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, Уфы, Омска, Волгограда и Махачкалы в Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) с частотой один раз в неделю.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Twitter: agdzhaev
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