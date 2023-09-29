Рабочая группа по развитию Среднего коридора обсудила увеличение грузопотока

БАКУ /Trend/ - В казахстанском портовом городе Актау состоялась Генеральная ассамблея Международной ассоциации юридических лиц Транскаспийского международного транспортного маршрута (IATR) и очередное заседание Рабочей группы по развитию данного маршрута (TRAI), сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Бакинского порта, во встрече приняли участие профильные структуры Азербайджана (ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"), Турции, Грузии, Казахстана и Румынии.

В ходе обсуждений на мероприятии была подчеркнута необходимость эффективного использования потенциала Среднего коридора и привлечения большего объема грузов на этот маршрут. Одной из основных тем обсуждения стала организация контейнерных перевозок по данному коридору более эффективным способом.

Кроме того, на встрече были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для расширения взаимного сотрудничества

По итогам встречи были рассмотрены заявки на новое членство, казахстанская логистическая компания “Eastcomtrans” и сингапурская компания “Global DTC” были приняты в организацию.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.