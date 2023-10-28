Бакинский порт призван оптимизировать движение грузов в качестве ключевого звена международных маршрутов - главный операционный директор

БАКУ /Trend/ - Бакинский порт призван оптимизировать движение грузов как внутри региона, так и в качестве ключевого звена международных торговых маршрутов, соединяющих Азию и Европу.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского порта Юджин Сеа (Eugene Seah) в ходе поездки на терминал "Алят" в рамках 42-го заседания Генассамблеи BSEC-URTA в Баку.

"Стратегическое расположение порта делает его центральным узлом для беспрепятственного перемещения товаров через всю Евразию. Кроме того, порт стремится поддерживать современную и передовую инфраструктуру, что позволяет ему оставаться в авангарде технологических достижений, повышая тем самым свои возможности по удовлетворению растущих потребностей морской и логистической отраслей", - подчеркнул он.

Новость обновляется