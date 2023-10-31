Швейцарская транспортная компания будет активно предлагать транзитные пути через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Международная транспортно-логистическая компания AsstrA с головным офисом в Цюрихе (Швейцария), будет активно предлагать транзитные пути через Азербайджан.

Об этом сообщил Trend управляющий филиалом AsstrA в Азербайджане Эмин Исаев.

Исаев отметил, что в рамках "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026" страна намерена увеличить транзитный потенциал и удвоить доходы от транзитных грузоперевозок.

"Компания AsstrA намерена поспособствовать достижению данной цели - наши клиенты заинтересованы в оптимальных маршрутах для доставки товаров между странами Европы и Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, соответственно, имея представительство в стране и надежных партнеров среди местных перевозчиков, мы активно будем предлагать транзитные пути через Азербайджан", - сказал Исаев.

По его словам, в последние годы Азербайджан активно укрепляет свою роль в мировой логистике.

"Важность Азербайджана как транспортного узла растет. Азербайджан - страна участник ключевых транспортных проектов, таких как Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, Транскаспийский коридор и транспортный коридор Север-Юг, соответственно, страна является важным звеном в мировых логистических маршрутах. Международная компания AsstrA высоко оценивает потенциал азербайджанского логистического рынка, особенно в контексте мировой экономической ситуации и развития альтернативных цепей поставок. Так в этом году начало работу представительство компании в Баку. Компания специализируется на международных грузоперевозках, предлагая доставки всеми видами транспорта, а также сопутствующие услуги - таможенные, страхование груза и т.д.", - добавил он.

Отметим, что компания Asstra представлена в Европе, СНГ, Азии и США и намерена войти в топ-10 логистических провайдеров в Европе по объему оборота.

Напомним, что грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составили 166,9 миллиона тонн, что на 5,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Пассажироперевозки в Азербайджане в отчетный период превысили 1,364 миллиарда человек, что на 17,1 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.