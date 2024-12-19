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К сведению пассажиров, планирующих перелеты между Баку и Нахчываном

Транспорт Материалы 19 декабря 2024 16:19 (UTC +04:00)
К сведению пассажиров, планирующих перелеты между Баку и Нахчываном
Фото: AZAL

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БАКУ /Trend/ - В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников традиционно возрастает спрос на рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. В связи с этим Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествия в этот период, заранее приобретать авиабилеты, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Высокий сезон в гражданской авиации всегда сопровождается увеличением пассажиропотока и повышенным спросом на перелеты. Для обеспечения удобства и возможности выбора оптимального времени вылета пассажирам настоятельно рекомендуется заранее приобрести авиабилеты.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку–Нахчыван–Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение или в кассах AZAL.

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