Сотрудничество между тюркскими государствами является ключевым вкладом в развитие Среднего коридора - Шахин Багиров

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между тюркскими государствами является ключевым вкладом в развитие Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Он отметил, что в Азербайджане реализуется комплекс мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры, увеличению транзитного потенциала и развитию международного сотрудничества.

"Одним из ключевых проектов является Средний коридор. На фоне последних событий и меняющихся глобальных реалий Средний коридор, проходящий через Азербайджан, стал важным не только для нашего региона, но и для глобальных систем торговли и транспорта. Значение этого коридора растет на фоне поиска более устойчивых и надежных транспортных маршрутов и цепочек поставок. Сотрудничество между тюркскими государствами является ключевым вкладом в развитие Среднего коридора", - сказал Ш.Багиров.

Он подчеркнул, что сегодня объем перевозок через Средний коридор значительно увеличился, что подтверждает его функциональность и востребованность.

"Существующее сотрудничество и взаимная поддержка между тюркскими государствами создают прочную основу для дальнейшего развития коридора. Особенно важно, что сотрудничество в области транспорта и логистики позволяет государствам региона занимать более конкурентоспособное положение в глобальных торговых маршрутах. 15 марта 2023 года в рамках Транскаспийского международного коридора состоялась многосторонняя встреча по упрощению транзитных таможенных процедур с применением принципа "единого окна". По итогам встречи было принято решение о создании многосторонней информационной системы транзитного портала для стран, расположенных вдоль Среднего коридора", - заявил Ш.Багиров.