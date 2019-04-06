В Кыргызстане приняли фетву о сетевом маркетинге

Духовное управление Кыргызстана приняло фетву (религиозное предписание) по вопросам, вызывающим неоднозначные мнения у мусульман. Об этом сообщает Trend со ссылкой на fergana.agency. Фетва касается прививок, пластических операций, а также распространенного в стране сетевого маркетинга.

По поводу вакцинации управление заявило, что это личное дело каждого человека. При этом оно отметило, что лекарства не должны включать средств, запрещенных в исламе. «Информацию о пользе и вреде прививок может дать только медицина. В таких случаях шариат основывается на медицинском заключении. Поэтому мы полагаем, что ислам не против вакцинации, если она прошла проверку у Минздрава страны и одобрена в других государствах, если есть доказательные ответы о безвредности от авторитетных и ответственных ученых мира», – говорится в заявлении.

Тема вакцинации в Кыргызстане стала актуальной в конце прошлого года, когда в стране была зафиксирована вспышка кори. Сотни детей заболели, один ребенок скончался. При этом отмечалось, что хотя в прошлом прививками были охвачены 99% детей, в последние годы многие родители стали отказываться их прививать, ссылаясь, в том числе, на религиозные соображения. К ним относятся и некоторые мусульмане. Против прививок, в частности, выступал бывший руководитель Духовного управления мусульман Чубак ажы Жалилов, хотя действующее руководство их, напротив, поддержало.

Говоря о пластической хирургии, муфтият заявил, что с точки зрения ислама она допустима только в лечебных целях, например, для устранения инвалидности. «Ислам против эстетических операций с целью улучшения внешности, изменения природных данных ради красоты лица и тела. Об этом говорится в Коране и хадисах», – отметило управление.

В Кыргызстане сейчас растет популярность пластической хирургии. Только в Бишкеке такие услуги предлагают десять клиник и еще несколько десятков специалистов. Среди наиболее популярных операций у женщин – коррекция век и груди. У мужчин – коррекция носа и ушей. Популярность операций связывают, в том числе, с распространением фотографий (с результатом пластики) в социальных сетях, прежде всего, в Instagram.

Что касается сетевого маркетинга, то он, как заявило управление, является недопустимым с точки зрения ислама. «Сетевой маркетинг и все его виды противоречат принципам ислама, поэтому запрещаются. Так как в исламе недопустимы расточительство, наличие в одном соглашении еще нескольких, удержание комиссионных, членские взносы, несоответствие качества рекламируемых товаров, выплаты за привлечение людей. Все это противоречит принципам ислама», – говорится в заявлении муфтията.

В Кыргызстане распространены проекты, связанные с сетевым маркетингом (методом бизнеса, где используется сеть независимых агентов, доход которых зависит от дополнительно привлеченных участников). Некоторые связаны с торговлей (например, продажей лекарств), другие, по сути, являются обычными финансовыми пирамидами. Юристы отмечают, что сам по себе сетевой маркетинг не запрещен, хотя правоохранительные органы могут начать проверку, если к ним поступят заявления пострадавших. В ряде случаев жалобы тех, кто лишился своих денег, привели к уголовным разбирательствам.

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