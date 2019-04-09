В Таджикистане в живых остался только 241 ветеран Великой Отечественной

9 апреля 2019 17:48 (UTC+04:00)

На сегодняшний день в Таджикистане в живых остался всего 241 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщило управление соцзащиты Министерства здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на eadaily.com

Сегодня в городе Бохтаре в возрасте 94 лет скончался Харим Нуров, а в Фархарском районе умер 93-летний Тагай Мирзоев. Таким образом в Таджикистане остался в живых 241 ветеран Великой Отечественной Войны, в том числе 68 в Согдийской области, двое в ГБАО, 47 в РРП, 86 в Хатлонской области и 38 в Душанбе.

Самому «молодому» ветерану 93 года, а самому старшему Рахмонкулу Иброхимову, который проживает в Фархорском районе Хатлонской области, 100 лет.

По данным первого заместителя Совета ветеранов войны и труда Таджикистана Вали Сайёрабекова, год назад в республике насчитывалось 345 ветеранов.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 300 тыс. мужчин и женщин из Таджикистана. Из них не вернулись домой 92 тыс. 54 жителям республики было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 таджикистан Мирзоев цев награждены орденами «Славы»

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Крупное ДТП на юге Таджикистана: пять человек погибли, 9 ранены
Центральная Азия 14:19
Министр обороны Таджикистана с официальным визитом отбыл в Пакистан
Центральная Азия 09:30
В Таджикистане подсчитывают ущерб от ливней и селей
Центральная Азия 8 апреля 14:43
Таджикистан установил дипломатические отношения с Кирибати
Центральная Азия 8 апреля 09:39
Эмомали Рахмон подписал закон о гербе и фонде развития столицы
Центральная Азия 6 апреля 14:56
14 регионов Таджикистана пострадали от схода селевых потоков
Центральная Азия 6 апреля 12:48
Лента новостей
В Баку появились мошенники, выдающие себя за сотрудников «Азеригаз»
Общество 18:27
Хикмет Гаджиев: Незаконная деятельность Армении на территориях Азербайджана наносит ущерб переговорам по Нагорному Карабаху (ФОТО)
Политика 18:24
Участник "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев в Тель-Авиве: Не бойтесь мечтать! (ФОТО)
Культура 18:18
Азербайджанцы живым исполнением поразили 1 миллион индусов (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:17
В Азербайджане посадили около 25 тыс. деревьев по случаю рождения 10-миллионного жителя
Общество 18:15
При поддержке Azercell стартап “Onbranch” принял участие в конкурсе “Seedstars World”
ИКТ 18:09
Птицеводческая фабрика в Азербайджане приступит к экспорту яиц в очередную арабскую страну
Бизнес 18:07
В БГУ побывала делегация Национального университета Икра Пакистана (ФОТО)
Общество 18:07
БГУ и Республиканский университет Сивас Турции расширяют интеграцию (ФОТО)
Общество 18:07