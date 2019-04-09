В Таджикистане в живых остался только 241 ветеран Великой Отечественной

На сегодняшний день в Таджикистане в живых остался всего 241 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщило управление соцзащиты Министерства здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на eadaily.com

Сегодня в городе Бохтаре в возрасте 94 лет скончался Харим Нуров, а в Фархарском районе умер 93-летний Тагай Мирзоев. Таким образом в Таджикистане остался в живых 241 ветеран Великой Отечественной Войны, в том числе 68 в Согдийской области, двое в ГБАО, 47 в РРП, 86 в Хатлонской области и 38 в Душанбе.

Самому «молодому» ветерану 93 года, а самому старшему Рахмонкулу Иброхимову, который проживает в Фархорском районе Хатлонской области, 100 лет.

По данным первого заместителя Совета ветеранов войны и труда Таджикистана Вали Сайёрабекова, год назад в республике насчитывалось 345 ветеранов.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 300 тыс. мужчин и женщин из Таджикистана. Из них не вернулись домой 92 тыс. 54 жителям республики было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 таджикистан Мирзоев цев награждены орденами «Славы»

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