В Таджикистане планируют создать новую стратегию развития здравоохранения

13 мая 2019 14:41 (UTC+04:00)

В Душанбе состоялось заседание межведомственного координационного совета и технической работы группы по разработке национальной стратегии здравоохранения Таджикистана, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Tj.sputniknews.ru

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана планирует разработать новую стратегию здравоохранения республики на период до 2030 года, сообщили в пресс-службе министерства.

В Душанбе состоялось заседание межведомственного координационного совета и технической работы группы по разработке национальной стратегии здравоохранения Таджикистана.

Участники заседания также обсудили реализацию национальной стратегии здравоохранения на период с 2010 по 2020 год. В составлении новой стратегии также принимают участие представители Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, по данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в 2018 году на неформальные платежи врачам жители республики потратили 320 миллионов долларов.

Ранее парламент Таджикистана одобрил поправки в Кодекс страны "Об административных правонарушениях" и в Уголовный кодекс РТ.

Поправки предусматривают ужесточение ответственности за незаконный ввоз и реализацию некачественных, нестандартных, просроченных и поддельных медикаментов и продуктов питания, а также за недостойное выполнение профессиональной деятельности работниками сферы здравоохранения.

Работникам сферы здравоохранения за недостойное выполнение их профессиональной деятельности теперь грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ввести уголовную ответственность в отношении врачей стоматологических клиник, по вине которых пациент заражается инфекционным заболеванием.

Рахмон приветствовал развитие частной медицины в республике, но при этом отметил, что работа не всех частных клиник отвечает современным требованиям.

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