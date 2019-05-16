Узбекский город Хива станет столицей тюркского мира

БАКУ/Trend/ - Узбекский город Хива в 2020 году станет культурной столицей тюркского мира в 2020 году, сообщает в четверг Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"На последнем нашем заседании мы провозгласили город Ош (Кыргызстан) культурной столицей 2019 года, и у него в 2020 году эстафету примет Хива", – сообщил генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ позиционирует себя как организация, которая занимается сохранением, изучением и популяризацией на международном уровне духовных ценностей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов.

Договор о создании организации был подписан 12 июля 1993 года в казахстанском городе Алматы. Штаб-квартира ТЮРКСОЙ находится в Анкаре.

Международная организация выступила с инициативой ежегодно выбирать один из городов культурной столицей тюркского мира.

В 2012 году ею стала Астана (Казахстан), в 2013 году – Эскишехир (Турция), в 2014 году – Казань (Татарстан), в 2015 году эстафету принял туркменский город Мерв, в 2016 году – Шеки (Азербайджан), в 2017 году – Туркестан (Казахстан), в 2018 году – Кастамону (Турция).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.