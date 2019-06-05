Таджикистан увеличил число экспортируемых товаров до 480 наименований

5 июня 2019 09:46 (UTC+04:00)

Численность разновидностей экспортируемых Таджикистаном товаров и продукции за последние три года выросла более чем в три раза, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Первый заместитель начальника Таможенной службы при правительстве Таджикистана Азим Хайдар на встрече с исполнительным директором Международного торгового центра Аранча Гонсалесом в Женеве заявил, что в результате принятых мер доля экспорта во внешнеторговом обороте республики увеличилась с 20% в 2015 году до 25,3% в 2018 году.

Таможенник отметил, что количество торговых партнеров Таджикистана за этот период выросло с 90 до 110 стран, а экспорт был диверсифицирован со 150 до почти 480 наименований товаров.

Согласно данным таджикского статистического ведомства, внешнеторговый оборот республики в 2018 году составил $4 млрд 222 млн.

Экспорт продукции был произведен на сумму более $1 млрд 73 млн (25,3%).

Внешний товарооборот страны в 2015 году составил $4 млрд 325 млн, что на $103 млн больше, чем в 2018 году.

Экспорт в общем объеме товарооборота республики в 2015 году составил $890 млн (20,5%).

В структуре экспорта Таджикистана в прошлом году более половины составляли минеральные продукты (сырье).

Кроме того, около четверти экспорта занимали камни (драгоценные и полудрагоценные), металлы (драгоценные и недрагоценные) и изделия из них. Еще свыше 20% составляли текстильные материалы.

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