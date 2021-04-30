Тюркский совет призывает Кыргызстан и Таджикистан предпринять меры для стабилизации ситуации

БАКУ /Trend/ - Тюркский совет призывает Кыргызстан и Таджикистан предпринять совместные меры для стабилизации ситуации.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

«Вчера мы с глубокой тревогой узнали об эскалации ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, которая привела к гибели людей с обеих сторон», – сказал Амреев.

Он добавил, что, выражая соболезнования семьям погибших и желая скорейшего выздоровления раненым, Совет выражает удовлетворение переговорами между министерствами иностранных дел сторон и скорейшим прекращением огня между сторонами, что открыло курс на деэскалацию ситуации.

«В период священного месяца Рамадан мы должны сделать все возможное, чтобы объединиться и забыть о наших разногласиях. Поэтому мы твердо убеждены в том, что существующие проблемы необходимо решать только путем дипломатических переговоров и дружественных консультаций, которые будут соответствовать духу добрососедских отношений между двумя странами», – сказал он.

Амреев, особо отметив вклад кыргызской стороны в восстановление мира, подчеркнул, что Тюркский совет призывает стороны продолжать проявлять осторожность и принимать совместные меры по стабилизации ситуации, воздерживаясь от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности.

«Тюркский совет продолжит поддерживать тесный контакт с братским Кыргызстаном, членом – основателем Тюркского совета, по этому вопросу», – сказал он.

(Редактор: Надир Насиров)