Страны ЦА должны сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями

БАКУ /Trend/ - Без регионального сотрудничества стран Центральной Азии в борьбе с климатическими изменениями не получится добиться эффективного результата.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал старший научный сотрудник Института Брукингса (США) Йоханнес Линн на Экономическом форуме СПЕКА 2023 в Баку.

"СПЕКА должна уделить больше внимания региональным стандартам и конвенциям", - заявил он.

Линн подчеркнул, что необходимо финансирование для внедрения стандартов и конвенций в сфере инвестиций. Чтобы эффективно мобилизовать финансирование, важно сотрудничать с финансовыми организациями.

"СПЕКА также должна сфокусироваться на решении проблем, связанных со стандартами и конвенциями в климатической сфере и обеспечении их финансирования", - отметил он.

По его словам, следует уделять особое внимание региональному сотрудничеству СПЕКА в борьбе с изменением климата.

Линн также упомянул о важности следующих аспектов для стран СПЕКА: производство экологически чистого водорода, искусственный интеллект, улавливание углерода, экономика замкнутого цикла, климатическая миграция.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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