Карта сакральных мест появится в Астане

3 августа 2017 11:18 (UTC+04:00)

В столичном акимате прошло совещание под руководством заместителя акима города Ермека Аманшаева по реализации программы «Рухани жаңғыру», передает МИА "Казинформ".

Одним из проектов программы станет карта «Сакральная Астана», которая объединит в себе памятники историко-культурного наследия казахстанской столицы, сообщается на сайте акимата Астаны.

Ермек Аманшаев отметил, что на территории Астаны есть археологические объекты, которые относятся к древнетюркскому периоду. Все эти памятники должны войти в «сакральную карту», для более глубокого изучения историко-культурного наследия необходимо создать рабочую группу, в которую войдут ученые, археологи, историки, представители неправительственных и молодежных организаций.

По словам заместителя акима, «Сакральная Астана» объединяет в себе несколько компонентов жизни столицы.

«Сакральная карта - это, с одной стороны, неоценимый источник изучения истории края, с другой - предмет и основа формирования уважительного и патриотического отношения к своей земле, столице. В-третьих, она должна стать креативным компонентом туристического кластера», - считает Ермек Аманшаев.

Заместитель акима подчеркнул необходимость активизировать работу по программе «Рухани жаңғыру» и четко обозначил мероприятия, которые должны быть нацелены на реализацию всех направлений, озвученных в программе «Рухани жаңғыру».

В числе таких мероприятий - культурно-научная экспедиция в городище Бозок, городской слет и форум юных краеведов, классные и кураторские часы в организациях образования «Туған жер - духовное возрождение» и многие другие.

Также на совещании была озвучена идея создания клуба молодых патриотов Астаны и совета творческой интеллигенции города «Рухани жаңғыру». В инициативные группы войдут культурологи, историки, деятели искусства, археологи и креативная талантливая молодежь города.

Azernews Newspaper
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