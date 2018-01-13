Качество воздуха снизилось в субботу в семи городах Казахстана

13 января 2018 12:37 (UTC+04:00)

В субботу, 13 января, метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере семи городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, сегодня неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере таких городов как: Актобе, Астана, Атырау, Жезказган, Костанай, Кызылорда, Шымкент.

Метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере в субботу в Актау, Алматы, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Ранее Казгидромет сообщал, что с 1 января текущего года будет предупреждать об ухудшении качества воздуха.

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