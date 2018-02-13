Переговоры по Сирии в Астане пройдут после встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана

13 февраля 2018 10:38 (UTC+04:00)

Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии состоится после запланированных на март в столице Казахстана переговоров глав МИД России, Ирана и Турции. Об этом сообщил во вторник журналистам казахстанский министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает ТАСС.

"Мы получили информацию от наших российских коллег о том, что страны - гаранты астанинского процесса - Россия, Турция, Иран намерены собрать встречу министров иностранных дел этих стран в рамках астанинского процесса и возможное место проведения - это наша столица Астана. Сроки и конкретная повестка дня в настоящий момент уточняются. В этой связи очередной раунд самого астанинского процесса намечено провести после встречи министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса", - сказал он.

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