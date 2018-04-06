В Казахстане увеличилась стоимость нового жилья

6 апреля 2018 21:44 (UTC+04:00)

В Казахстане средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в марте 2018 года составила 263 098 тенге и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1 процент, декабрем 2017 года - на 1,1 процента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Средняя стоимость перепродажи 1 квадратного метра благоустроенного жилья в марте составила 185 836 тенге (уменьшилась на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 0,1 процента по сравнению с декабрем прошлого года), неблагоустроенного жилья - 115 007 тенге (+0,6 процента и +0,4 процента соответственно).

Средняя стоимость аренды 1 кв. метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила 1338 тенге (+0,2 процента и +0,7 процента).

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