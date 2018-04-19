Министры иностранных дел Казахстана и Турции обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)

19 апреля 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Казахстана и Турции Кайрат Абдрахманов и Мевлют Чавушоглу провели встречу, в рамках визита главы МИД Казахстана в Анкару, в ходе которого состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом, в своем аккаунте Twitter написал глава МИД Турции.

“Мы с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также детали проведения третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня - Казахстан-Турция”, - говорится в сообщении.

Напомним, что Абдрахманов находится с официальным визитом в Турцию 18-20 апреля 2018 года.

Министр иностранных дел Казахстана также примет участие в ряде других встреч на высоком уровне, для обсуждения важных, для двустороннего сотрудничества, вопросов.

В ходе двусторонних встреч также будут обсуждены подробности ожидаемого весной 2018 года визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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