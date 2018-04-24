На книжной выставке в Астане примут участие ведущие издательства Узбекистана

Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair - 2018» объединит на одной площадке издательские, книготорговые организации, культурные и образовательные центры стран СНГ, Европы и Азии, передает во вторник МИА «Казинформ».

«Свое участие в выставке подтвердили уже более 155 издательств и книжных организаций из 18 стран мира - России, Польши, Великобритании, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Китая, Индии, Албании и других государств. Для казахстанских читателей выставка-ярмарка станет настоящим праздником книги. Посетителей ждут творческие встречи с Канатом Тасибековым, Сейдахметом Куттыкадамом, российскими прозаиками Львом Данилкиным, Валерием Поповым и многими другими известными писателями, поэтами и деятелями культуры», - сказала руководитель проекта выставки Раушан Турлынова на пресс-конференции в СЦК.

По ее информации число участников в 2018 году увеличилось практически в два раза: в прошлом году в книжном форуме принимали участие 80 экспонентов из 14 стран. Наибольшее количество участников, помимо казахстанских, будет представлено российской стороной - 41.

Как отметила Раушан Турлынова, в связи с тем, что в Казахстане 2018 год объявлен годом Узбекистана, Республика Узбекистан является почетным гостем III Евразийской международной книжной выставки-ярмарки. В составе узбекской делегации в книжной выставке примут участие представители Узбекского агентства по печати и информации и 10 ведущих издательств республики, в том числе издательско-полиграфические творческие дома «Узбекистон», «Уқитувчи», имени Гафура Гуляма, имени Чулпана, государственное научное издательство «Узбекистон миллий энциклопедияси», издательско-полиграфический центр «Янги аср авлоди», издательско-полиграфический дом «Хилол нашр» и другие.

Впервые в Астане в данной выставке пройдет неформальное творческое состязание для молодых поэтов «Поэтический СЛЭМ».

«Для школьников и самых маленьких участников мы приготовили отдельную детскую зону с мастер-классами «Как написать книгу?» от известной казахстанской писательницы Лили Калаус и российской писательницы, сценариста, драматурга Евгении Декиной. Их ждут знакомство и фотосессия с официальным символом выставки - собакой породы шиба-ину по кличке Акира - и другие развлечения», - сказала Раушан Турлынова.

В рамках выставки-ярмарки пройдет и конкурс арт-дизайнеров, которые на глазах у зрителей будут создавать свои творения из книг, а также специальные мероприятия для иллюстраторов.

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